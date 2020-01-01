ضبط 8 قضايا أموال عامة بـ 22 مليون جنيه و200 ألف ريال سعودي

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة.أسفرت الجهود خلال 48 ساعة عن ضبط 8 قضايا "تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال- تهريب جمركى بضائع- نصب واحتيال على المواطنين" مُتهم فيها 12 شخصا.وبلغت قيمة المضبوطات نحو 21 مليون جنيه مصرى- ومليون و200 ألف ريال سعودي تم ضبطها مستنديًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.