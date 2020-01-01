إحصائية جديدة لكورونا في هونج كونج تنذر بموجة ثالثة

سجلت السلطات في هونج كونج 63 حالة إصابة محلية بفيروس كورونا اليوم الخميس، ما يؤجج المخاوف من موجة ثالثة من العدوى في المدينة.وبإضافة الحالات الوافدة بلغ عدد الحالات الجديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية 67، ما يرفع عدد الإصابات في المدينة منذ نهاية يناير إلى 1656 حالة توفي منها عشر حالات.