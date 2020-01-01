فلسطين: إسرائيل تعرقل إدخال أجهزة فحص كورونا إلى الضفة الغربية

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، إن إسرائيل تعرقل إدخال أجهزة فحص فيروس كورونا المستجد إلى الضفة الغربية بدعوى وقف التنسيق الأمني معها.وذكرت الكيلة، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن اتصالات فلسطينية مكثفة تجري مع المنظمات الدولية لإدخال كمية من المستلزمات الطبية وأجهزة الفحص ترفض إسرائيل إدخالها.وأفادت الكيلة بأن اجتماعا سيعقد اليوم في رام الله مع الأمم المتحدة، لبحث كيفية إدخال أجهزة فحص فيروس كورونا في ظل وقف التنسيق الفلسطيني مع إسرائيل، مشيرة إلى أن المواد اللازمة لإجراء فحوصات كورونا ستكون متوفرة خلال الثلاثة أشهر القادمة.وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت في 19 مايو الماضي التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل بما في ذلك وقف العمل بالتنسيق الأمني والمدني معها ردا على مخططها لضم أجزاء من الضفة الغربية.يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم عن تسجيل حالتي وفاة وأكثر من 463 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن مريضة تبلغ 83 عامًا ومريضا يبلغ 76 عامًا كلاهما من الخليل في جنوب الضفة الغربية توفيا متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات في فلسطين جراء الفيروس إلى 49 وفاة.وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 463 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة ما يرفع إجمالي الإصابات بالفيروس في الأراضي الفلسطينية إلى 8567 حالة بينهم 17 حالة في غرف العناية المكثفة، و1487 حالة تعافي.