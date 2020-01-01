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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

18 مرشحا للشيوخ في المنيا يمثلون 3 أحزاب

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:32 ص
مرشحا للشيوخ في المنيا
مرشحا للشيوخ في المنيا
المنيا ـ على حسين
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مع اقتراب إعلان اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية إغلاق باب الترشح لمجلس الشيوخ بالمنيا تقدم للترشح 18 مرشحا لخوض الانتخابات على 5 مقاعد فردية، بينهم 5 مرشحين عن حزب مستقبل وطن، و5 مرشحين لحزب حماة الوطن، و3 لحزب المؤتمر.

وقال شمس الدين نور الدين أمين حزب حماة وطن بمحافظة المنيا، إن الحزب قرر خوض انتخابات مجلس الشيوخ على جميع المقاعد الفردية الـ5 المخصصة للمحافظة، حيث حرص الحزب على اختيار الأسماء ذات الثقل الشعبي والخدمي والسياسي والتي يحتاجها مجلس الشيوخ في الفترة الراهنة، وتم الدفع بالمهندس محمود سعد رئيس مراكز سمالوط ومغاغة الأسبق والمشرف على المنطقة الصناعية الحالي وابن مركز مغاغة، وحسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين وابن مركز العدوة، وعطا يوسف عطا المحامي وابن مركز سمالوط وإبراهيم طلعت الحمايدة رجل الأعمال وصاحب الشركة العربية للتجارة والتوريدات، وهيثم محمد جابر وشهرته هيثم البطران مدير عام بشركة البترول.

وفي سياق متصل أعلن النائب عمرو غلاب أمين حزب مستقبل وطن، أن قائمة المرشحين عن حزب مستقبل وطن كل من الدكتور زين العابدين أحمد محمد الاطناوي أمين التنظيم بالحزب والأستاذ بكلية الطب ومحمد عبد الحفيظ صالح محمود، ابن مركز العدوة، وطارق حسن محمد مصطفى ابن مركز دير مواس ومعتز أحمد صفوت أبو زيد وكيل إدارة العلاقات العامة بمجلس النواب والنائب السابق أشرف حسين عشيري.

بينما دفع حزب المؤتمر بـ 3 مرشحين هم كلا من: حسين محمد محمود عباس، وعمرو حسين حسن، بينما تقدم للانتخابات 3 مستقلين هم: محمد محمود عمار أحمد، محمد حمدي عبد الستار أحمد، وجابر خليفة سعد عبدالرحمن.

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