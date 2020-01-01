«راعي مصر» تواجه كورونا بجولات طبية في الصعيد

قال المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية، إن قوافل راعي مصر الطبية ما زالت تجوب كل قرى ونجوع محافظات الصعيد لمجابهة فيروس كورونا، من خلال مجموعة من أمهر الأطباء في جميع التخصصات من أطفال وباطنة وعيون ونساء ورمد وعظام، بخلاف الكشف عن حالات الإصابة وعمل التحاليل واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المصابين.وأوضح رئيس المؤسسة، في بيان، أن ذلك يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين مؤسسة راعي مصر للتنمية ووزارة الصحة والسكان لتقديم الخدمات الصحيه للفقراء والمعدومين بالقرى والنجوع الفقيرة.وأشار رمزي، إلى أن المؤسسة قامت خلال جولاتها الطبية هذا الأسبوع بعمل أكثر من 75 عملية خلال الكشف على 2125 حالة من أهالي قرى ونجوع فقيره جدا في محافظات الوجه القبلي.