إندونيسيا تسجل 1574 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 76

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية عن 1574 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 81668 إصابة.وقال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون إن إندونيسيا سجلت أيضا 76 وفاة جديدة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3873 شخصا.