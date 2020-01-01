إزالة 16 تعديا على نهر النيل بالمنوفية

واصلت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، تنفيذ حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدأ الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.ونفذ قطاع حماية وتطوير نهر النيل ممثلا في الإدارة العامة لحماية نيل جنوب دمياط، الخميس، حملة لتنفيذ 16 قرار إزالة تعديات على نهر النيل ومنافع الري فى مركز الباجور بالمنوفية، بحضور القيادات الأمنية ومسؤولي الأجهزة المحلية المعنية، والتي تضمنت مباني وأسوار وردم المجرى المائي.وأكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، أنه يتم متابعة تنفيذ أعمال الإزالات خلال الفترة الحالية كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلًا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه، وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين.