إحالة سيدة وعشيقها للجنايات للاشتراك فى قتل الزوج ببدر

أمرت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، اليوم الخميس، بإحالة سيدة وعشيقها للجنايات؛ لاتهامهما بقتل زوج المتهمة والتخلص منه داخل سيارته بمدينة بدر بمحافظة القاهرة.وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه عن أنه توفي نتيجة جرح ذبحي بالرقبة بواسطة سلاح أبيض تسبب فى حدوث كسر في عدد من فقرات الرقبة نتج عنها نزيف شديد وانسداد مجرى الهواء.وكان فريق من نيابة القاهرة الجديدة الكلية انتقل لمعاينة موقع العثور على الجثة بمدينة بدر وشكلت مديرية أمن القاهرة فريق بحث مكبرا لكشف غموض الواقعة، بعد أن تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم محمد صقر، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة بدر يفيد بعثور الأهالى على الجثة داخل السيارة.وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة تبين بأن زوجته وراء مقتله وتم ضبطها وأرشدت عن شريكها بالجريمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.