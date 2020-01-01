هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل آخر تعاملات الأسبوع

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تراجعاتها لدى مستهل تعاملات، اليوم الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، لدعم من استمرار عمليات البيع المكثفة من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين.وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 10585 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 1755 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 12257 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 3991 نقطة.كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 1443 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 2224 نقطة.وفي سياق متصل، أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، عن موافقة مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس مال شركة DMMC، إحدى الشركات التابعة بنسبة 60% من إجمالي رأس مالها، وتعديل السنة المالية لها لتنتهي في 31 أغسطس من كل عام بدلًا من 31 ديسمبر وفقًا للقواعد واللوائح التنفيذية لمركز دبي للسلع المعتمدة، ومذكرة النظام الأساسي للشركة.وفي سياق آخر أعلنت شركة عامر جروب، عن توقيعها اتفاقية بروتوكول تعاون مع شركة ثروة للترويج وتغطية الاكتتاب، ومصر كابيتال، وذلك لعمل دراسة مبدئية لإصدار صكوك لصالح المجموعة، وذلك كأول عملية إصدار صكوك لصالح المجموعة.