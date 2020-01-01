رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل آخر تعاملات الأسبوع

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:17 ص
مؤشرات البورصة
مؤشرات البورصة
اكرم عمران
طباعة
واصلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تراجعاتها لدى مستهل تعاملات، اليوم الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، لدعم من استمرار عمليات البيع المكثفة من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 10585 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 1755 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 12257 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 3991 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 1443 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 2224 نقطة.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، عن موافقة مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس مال شركة DMMC، إحدى الشركات التابعة بنسبة 60% من إجمالي رأس مالها، وتعديل السنة المالية لها لتنتهي في 31 أغسطس من كل عام بدلًا من 31 ديسمبر وفقًا للقواعد واللوائح التنفيذية لمركز دبي للسلع المعتمدة، ومذكرة النظام الأساسي للشركة.

وفي سياق آخر أعلنت شركة عامر جروب، عن توقيعها اتفاقية بروتوكول تعاون مع شركة ثروة للترويج وتغطية الاكتتاب، ومصر كابيتال، وذلك لعمل دراسة مبدئية لإصدار صكوك لصالح المجموعة، وذلك كأول عملية إصدار صكوك لصالح المجموعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«كانت صدمة».. فتيات تعرضن للتحرش داخل الحرم المكي

إثيوبيا تتراجع وتنفى بدء ملء سد النهضة

الحكومة: الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة المتنمر

غريق بلطيم.. امتنعت أمه عن الطعام وفقد والده النطق

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف حقيقة فتح «سناتر الدروس الخصوصية» بنسبة 25%

تحطم طائرة عسكرية تركية ومصرع 7 أفراد

إثيوبيا تنتهك القانون الدولى وتبدأ ملء سد النهضة

رئيس مصيف بلطيم يحرر محضرا ضد غريق قبل استخراج جثمانه

إنفوجراف

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية جملة مهينة للمرأة حذفها السادات من فيلم لنجيب محفوظ.. «بأمر عبد الناصر»

رد فعل ثروت عكاشة على محاولة اغتيال نجيب محفوظ: «الكفار الملحدين قتلوه»

لغز «عتريس».. اعترافات ثروت أباظة عن جمال عبدالناصر و«شىء من الخوف»

بسبب محمود المليجى.. هكذا أصيب فريد شوقى بعاهة مستديمة

نجم الساعة

حكاية جملة مهينة للمرأة حذفها السادات من فيلم لنجيب محفوظ.. «بأمر عبد الناصر»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

دراسة تكشف عارضًا جديدًا لكورونا

بدء المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على لقاح كوفيد-19 بأبوظبي

مزاد في لوس أنجلوس على إكسسوارات أبرز أفلام هوليوود

علماء يحللون سبب ندرة انتقال عدوى كورونا من الأم الحامل لجنينها

مقالات الرأي
صفوت البياضي
الفئران تأكل بعضها من الجوع فى بريطانيا
أحمد بهاء الدين شعبان
قانون قيصر «1»
خالد عكاشة
حدود وإشارات التلاعب التركى بروسيا
ماجد حبته
مذيعو الجزيرة.. أجراء ولقطاء
المزيد

الثقافة

«الرافدين» تطرح النسخة العربية من «بحثي عن المُطلقات»

قصر المانسترلى يستقبل أول حفلات الموسم الصيفى.. الليلة

اليوم مناقشة ماجستير عن كتاب «مشيتُ في حروفك ناثرًا وقتي»

خالد جلال يتابع استعدادات افتتاح مسرح ساحة الهناجر (صور)