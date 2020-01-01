«الوطنية للانتخابات» تتلقى طلبات الترشح لـ«الشيوخ» لليوم السادس

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس، تلقي طلبات الترشح انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك لليوم السادس على التوالي.كانت الهيئة بدأت في تلقي طلبات الترشح منذ يوم السبت الماضي، وستستمر عملية تقديم الأوراق حتى السبت المقبل متضمنة يوم الجمعة كيوم عمل.وكان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، صرح بأن لجنة الفحص والبت في صفات المرشحين تقوم بفحص الأوراق المقدمة من المرشحين والأحزاب أولا بأول، وذلك للبت في طلبات الترشح واعداد القائمة المبدئية للمرشحين سواء بالنظام الفردي أو القائمة يوم الأحد الموافق 19 يوليو.