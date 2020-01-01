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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد قليل.. مؤتمر صحفي لـ«الصحة العالمية» لعرض مستجدات كورونا

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:13 ص
الصحة العالمية
الصحة العالمية
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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يعقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا، عن طريق الفيديو حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وأنماط انتقال العدوى.

ويشمل المؤتمر الصحفي؛ تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة "كوفيد- 19"، إرشادات منظمة الصحة العالمية حول أنماط انتقال العدوى.

يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية للوقاية من العدوى ومكافحتها، منظمة الصحة العالمية، والدكتور عبد أمجد الخولي، استشاري الوبائيات، منظمة الصحة العالمية.

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