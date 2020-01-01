استعجال التحريات في مقتل صاحب شركة بسبب الآثار بمدينة نصر

استعجلت نيابة أول مدينة نصر الجزئية، اليوم الخميس، تحريات المباحث الجنائية في مقتل صاحب شركة توريدات، بسبب الإتجار بالآثار، وكلفت النيابة بسرعة ضبط متهم بالواقعة.وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من صاحب مكتب استيراد وتصدير- مقيم بالجيزة بتغيب صديقه صاحب شركة للتجارة والتوريدات- مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان القليوبية، وبحوزته سيارة ملكه.وأضاف بقيام صديقه المتغيب بتسليمه 5 إيصالات أمانة بقيمة 5200000 جنيه مستحقة على أحد تاجر- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس قيمة معاملات تجارية فيما بينهما، والتوجه لمقابلة الأخير بالشركة ملكه الكائنة بدائرة القسم لتسلم المبلغ.وإقرار المتغيب له بالتواصل معه تليفونيًا عقب تسلم المبلغ المالى للحضور لتسليم إيصالات الأمانة المشار إليها، إلا أنه فوجئ بغلق هاتف المتغيب وعدم عودته.وتمكنت قوات الأمن من العثور على جثة المجني عليه داخل سيارة بجوار سور مستشفى التأمين الصحى الكائنة شارع الطيران بدائرة القسم، مسجاة على المقعد الخلفى للسيارة وبها إصابات عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وآثار سائل الحبر بإصبع إبهام يده اليمنى، وعُثر بداخل السيارة على متعلقاته الشخصية وتبين اختفاء هاتفه المحمول.أسفرت جهود فريق البحث الجنائى أن مرتكبى الواقعة صاحب شركة مقاولات- مقيم بدائرة القسم، عامليّن- عاطل "له معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة المنيا، وتم ضبط المتهمين عدا الأخير "العاطل"، واعترف الأول بسابقة ارتباطه بالمجنى عليه بعلاقة صداقة وادعائه بقدرته على اكتشاف تواجد الآثار داخل الأراضى والعقارات السكنية.وقيامه بإيهام المجني عليه بحيازة أحد معارفه قطعة أرض كائنة بمحافظة أسيوط ورغبتهما فى التنقيب عن الآثار بها، وفى سبيل ذلك تحصل من المجنى عليه على مبلغ مالى قدره مليون جنيه مقابل إتمام عملية التنقيب وقيامه بالتوقيع على عدد 10 إيصالات أمانة بمبلغ 5200000 جنيه نظير ذلك.وأقر بأنه نظرًا لمطالبة المجنى عليه بالمبلغ المالى المشار إليه فخطط لخطفه وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة لمساومته على المبلغ المالي المستحق عليه، فاستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه، وقام المتهم الهارب بالاستعانة بشخصين.وتمكنوا من استدراج المجنى عليه بدعوى تسليمه المبلغ المالى قيمة المديونية المستحقة له، وتسلم إيصالات الأمانة المشار إليها، وعقب وصوله قاموا باصطحابه كرهًا عنه داخل سيارة وتعديا عليه بالضرب وإجباره على التوقيع على 20 إيصال أمانة بقيمة 10 ملايين جنيه والاستيلاء على هاتفه المحمول.إلا أنهم فوجئوا بشعوره بحالة إعياء شديدة فقاموا باصطحابه داخل السيارة ملكه والتخلى عنه بمحل العثور، وأضاف بأن الهاتف المحمول المستولى عليه بحوزة المتهم الهارب، وبمواجهة باقى المتهمين أيدا ما جاء بأقوال الأول.وتم بإرشادهم ضبط 20 إيصال أمانة بقيمة 10 ملايين جنيه مذيلة ببصمة وتوقيع المجنى عليه، وكذا السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.