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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قصر المانسترلى يستقبل أول حفلات الموسم الصيفى.. الليلة

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:05 ص
قصر المانسترلي
قصر المانسترلي
نضال ممدوح
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تستقبل حديقة قصر المانسترلي بالمنيل٬ في الثامنة مساء اليوم٬ أول حفلات الموسم الصيفي الفنية٬ والتي ينظمها صندوق التنمية الثقافية٬ والذي يحييه ثنائي العود غسان اليوسف ودينا عبدالحميد.

ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أشهر المقطوعات التي عزفها "الدويتو" منها: أغاني أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وفيروز وعبدالحليم حافظ وفريد الأطرش. بالإضافة إلي مقطوعات الدويتو الخاصة: حوار بالعود، وباقة من أجمل مؤلفات غسان أهمها رقصة: ليالي الشام٬ بيت في حارة٬ زفة العروسة٬ مقطوعة قطار الشرق٬ وحارة الزعفراني.

يُشار إلى أن دينا عبدالحميد أول عازفة عود تعزف على عود هي وزوجها الملحن وعازف العود السوري غسان اليوسف، كونا دويتو وأصبحا أول دويتو عربى يعزف على عود واحد.

وأصبح اسم غسان مقرونًا بدينا عبدالحميد عازفة مصر الأولى والزوجة التي ارتبط بها منذ سنة 2006، مسارهما الفني الناجح جعلهما يفكران في تقديم مشروعهما إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية كونهما أول ثنائي في العالم يعزف على عود واحد.

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