بدء المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على لقاح كوفيد-19 بأبوظبي

قال مكتب أبوظبي الإعلامي اليوم الخميس إن إحدى شركات الأدوية الصينية بدأت المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على لقاح كوفيد-19 في إمارة أبوظبي.تأتي التجارب السريرية في أبوظبي في إطار شراكة بين تشاينا ناشونال بايوتيك ومجموعة "جي 42" الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومقرها أبوظبي تحت إشراف دائرة الصحة في أبوظبي ووزارة الصحة الإماراتية.