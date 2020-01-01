«مصر السيادي» يدرس استغلال مبنى مجمع التحرير مع السفير الأمريكي

قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق يدرس حاليًا استغلال مبنى مجمع التحرير على عدة محاور لوضع رؤية لتطوير المبنى.وأشار سليمان إلى الاتصالات التي أجراها الصندوق مع السفير الأمريكي للتباحث حول العلامات التجارية أو المولات العالمية التي من الممكن أن تقوم بالاستثمار في مصر.وأوضح سليمان أن هناك شركة أمريكية قامت بتطوير أحد المولات الضخمة بالمملكة العربية السعودية؛ هي مَن أبدت استعدادها للاستثمار في تطوير مبنى مجمع التحرير.وأكد أنَّ الغرض الرئيس من مجموعة المقترحات والدراسات عن المبنى هو رفع قيمة المبنى وجعله أكثر جذبًا للمستثمرين، مؤكدًا أهمية وجود تنويع في استخدمات المبنى بحيث نضمن وجود عائد مستمر سواء من المكون الفندقي أو المكون التجاري بالمبنى، مشيرًا إلى أن منطقة التحرير هي منطقة جذب قوية للمكاتب والشركات ويرجع ذلك إلى موقعها الوسطى ما بين شرق وغرب القاهرة.جاء ذلك خلال اجتماع لوزراء التخطيط والإسكان والسياحة والآثار، لاستعراض تصور لفكرة تطوير مجمع التحرير من قبل صندوق مصر السيادي؛ حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الاتفاق على الاعتماد على مقاربة علمية فى دراسة تطوير مجمع التحرير عن طريق تنفيذ بعض الخطوات، والدراسات حول كيفية أن يصبح المبنى مكملًا للمبانى الآخرى فى المنطقة ويضيف لخطة تطوير وسط البلد، كما تم استعراض لعدد من الشركاء الاستثماريين المقترحين للمشاركة بالمشروع.يذكر أن مجمع التحرير قام بتصميمه المهندس محمد كمال إسماعيل عام 1951، وهو مبنى إداري لإدارات مختلفة، ويتكون من 14 دورًا، وكانت تكلفة إنشائه قرابة 2 مليون جنيه، وقد تم بناؤه على مساحة 28 ألف متر، وارتفاعه 55 مترًا وبه 1356 حجرة، ويتميز بالصالات الواسعة والمناور والنوافذ العديدة والممرات الكثيرة بكل دور.