رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مصر السيادي» يدرس استغلال مبنى مجمع التحرير مع السفير الأمريكي

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:58 ص
أيمن سليمان
أيمن سليمان
أميرة ممدوح
طباعة
قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق يدرس حاليًا استغلال مبنى مجمع التحرير على عدة محاور لوضع رؤية لتطوير المبنى.

وأشار سليمان إلى الاتصالات التي أجراها الصندوق مع السفير الأمريكي للتباحث حول العلامات التجارية أو المولات العالمية التي من الممكن أن تقوم بالاستثمار في مصر.

وأوضح سليمان أن هناك شركة أمريكية قامت بتطوير أحد المولات الضخمة بالمملكة العربية السعودية؛ هي مَن أبدت استعدادها للاستثمار في تطوير مبنى مجمع التحرير.

وأكد أنَّ الغرض الرئيس من مجموعة المقترحات والدراسات عن المبنى هو رفع قيمة المبنى وجعله أكثر جذبًا للمستثمرين، مؤكدًا أهمية وجود تنويع في استخدمات المبنى بحيث نضمن وجود عائد مستمر سواء من المكون الفندقي أو المكون التجاري بالمبنى، مشيرًا إلى أن منطقة التحرير هي منطقة جذب قوية للمكاتب والشركات ويرجع ذلك إلى موقعها الوسطى ما بين شرق وغرب القاهرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لوزراء التخطيط والإسكان والسياحة والآثار، لاستعراض تصور لفكرة تطوير مجمع التحرير من قبل صندوق مصر السيادي؛ حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الاتفاق على الاعتماد على مقاربة علمية فى دراسة تطوير مجمع التحرير عن طريق تنفيذ بعض الخطوات، والدراسات حول كيفية أن يصبح المبنى مكملًا للمبانى الآخرى فى المنطقة ويضيف لخطة تطوير وسط البلد، كما تم استعراض لعدد من الشركاء الاستثماريين المقترحين للمشاركة بالمشروع.

يذكر أن مجمع التحرير قام بتصميمه المهندس محمد كمال إسماعيل عام 1951، وهو مبنى إداري لإدارات مختلفة، ويتكون من 14 دورًا، وكانت تكلفة إنشائه قرابة 2 مليون جنيه، وقد تم بناؤه على مساحة 28 ألف متر، وارتفاعه 55 مترًا وبه 1356 حجرة، ويتميز بالصالات الواسعة والمناور والنوافذ العديدة والممرات الكثيرة بكل دور.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد الغندور يهاجم لاعبي الزمالك بسبب ميدو

إثيوبيا تتراجع وتنفى بدء ملء سد النهضة

حكاية جملة مهينة للمرأة حذفها السادات من فيلم لنجيب محفوظ.. «بأمر عبد الناصر»

تحطم طائرة عسكرية تركية ومصرع 7 أفراد

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف حقيقة فتح «سناتر الدروس الخصوصية» بنسبة 25%

تحطم طائرة عسكرية تركية ومصرع 7 أفراد

إثيوبيا تنتهك القانون الدولى وتبدأ ملء سد النهضة

رئيس مصيف بلطيم يحرر محضرا ضد غريق قبل استخراج جثمانه

إنفوجراف

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية جملة مهينة للمرأة حذفها السادات من فيلم لنجيب محفوظ.. «بأمر عبد الناصر»

رد فعل ثروت عكاشة على محاولة اغتيال نجيب محفوظ: «الكفار الملحدين قتلوه»

لغز «عتريس».. اعترافات ثروت أباظة عن جمال عبدالناصر و«شىء من الخوف»

بسبب محمود المليجى.. هكذا أصيب فريد شوقى بعاهة مستديمة

نجم الساعة

حكاية جملة مهينة للمرأة حذفها السادات من فيلم لنجيب محفوظ.. «بأمر عبد الناصر»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

دراسة تكشف عارضًا جديدًا لكورونا

بدء المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على لقاح كوفيد-19 بأبوظبي

مزاد في لوس أنجلوس على إكسسوارات أبرز أفلام هوليوود

علماء يحللون سبب ندرة انتقال عدوى كورونا من الأم الحامل لجنينها

مقالات الرأي
صفوت البياضي
الفئران تأكل بعضها من الجوع فى بريطانيا
أحمد بهاء الدين شعبان
قانون قيصر «1»
خالد عكاشة
حدود وإشارات التلاعب التركى بروسيا
ماجد حبته
مذيعو الجزيرة.. أجراء ولقطاء
المزيد

الثقافة

«الرافدين» تطرح النسخة العربية من «بحثي عن المُطلقات»

قصر المانسترلى يستقبل أول حفلات الموسم الصيفى.. الليلة

اليوم مناقشة ماجستير عن كتاب «مشيتُ في حروفك ناثرًا وقتي»

خالد جلال يتابع استعدادات افتتاح مسرح ساحة الهناجر (صور)