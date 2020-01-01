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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التعليم: لدينا مقترحات حول آلية التعامل مع سناتر الدروس الخصوصية

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:56 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يوجد مقترحات ودراسات حول التعامل مع سناتر الدروس الخصوصية وكذلك حول آلية العام الدراسي الجديد.

وأضاف الوزير في تصريح خاص لموقع الدستور، إنه فيما يخص آلية التعامل مع السناتر الخاصة أو طريقة عودة الدراسة مرة أخري فهناك مقترحات ودراسات وسوف نعلن التفاصيل لاحقا عند الاستقرار عليها.

وكان شوقي، أكد أن ما تم تداوله حول إعادة فتح سناتر الدروس الخصوصية بنسبة ٢٥٪؜ غير صحيح ولَم تصدر وزارة التربية والتعليم أو مجلس الوزراء أي قرار خاص بذلك الأمر.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة لم ترصد أي إصابة بفيروس كورونا المستجد بين صفوف الطلاب والمراقبين، منذ انطلاق ماراثون الامتحانات حتى الآن.


وأضاف حجازي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه لا توجد أي حالة كورونا، سواء بين الطلاب أو المعلمين أو أي شخص مشارك في ماراثون امتحانات الثانوية العامة، متابعا: "الحمد لله ونتمنى أن يظل الوضع على ما هو عليه حتى انتهاء ماراثون الثانوية".

وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، ويوم الخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، ويوم الأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية).

ويؤدي الطلاب يوم الأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.

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