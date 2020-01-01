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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأركان السوداني: القوات المسلحة متمسكة بواجباتها في حماية الدستور

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:54 ص
الأركان السوداني
الأركان السوداني
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أكد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان السوداني، تمسك القوات المسلحة بواجباتها في حماية الوطن والحفاظ على مكتسبات الشعب وحماية الدستور.

وقال الحسين، لدى مخاطبته الضباط وضباط الصف والجنود بقيادة الفرقة الرابعة مشاة في الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق (جنوب جمهورية السودان) إن القوات المسلحة مسئولة عن تأمين البلاد والمحافظة على استقرارها في كافة الظروف.

وأضاف رئيس الأركان السوداني، حسب ما ذكر بيان لمركز الإعلام العسكري، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة بقوميتها واحترافيتها ووحدتها وتماسكها وانحيازها لإرادة الشعب عبرت بالبلاد في هذه المرحلة الدقيقة.

وأشار الحسين، إلى اهتمام القيادة المتعاظم بعناصر القوات المسلحة، والعمل على توفير احتياجاتهم وهم يقومون بتأدية واجباتهم بكل تجرد ونكران ذات.

وكان رئيس هيئة الأركان السوداني وصل إلى عاصمة النيل الأزرق، في مستهل زيارته لعدد من التشكيلات والفرق يرافقه وفد رفيع، يضم الفريق الركن خالد الشامي نائب رئيس هيئة الأركان للعمليات، وعددا من مديري الإدارات والأفرع، وأطلع رئيس هيئة الأركان خلال الزيارة على مجمل الأوضاع الأمنية بالمنطقة.

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