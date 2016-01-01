مستغلا الدين.. أردوغان: محاولة انقلاب 2016 هدفت لإيقاف رفع الآذان

مازال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول استغلال الدين في تنفيذ أجندته السياسية فبعد قرار تحويل أيا صوفيا من متحف لمسجد.وقال أردوغان في الذكرى الرابعة للانقلاب المزعوم في 15 يوليو، 2016، أن "الانقلاب الفاشل" كان يهدف إلى إيقاف رفع المآذن في المساجد، وإخضاع تركيا لنظام الوصاية، وفقا لما نقلته قناة "تي 24".وأضاف أردوغان: "نعيش النصر العظيم في الذكرى الرابعة لمحاولة الانقلاب في 15 يوليو، كما نعيش الحزن مع إخواننا، الذين فقدوا أحباءهم في ذلك النصر الرائع لأمتنا، ونتمنى الرحمة لـ251 ماتوا بالرصاص والقنابل من الخونة".وقال أردوغان، إن المخططات في 15 يوليو كانت تهدف لتركيع الشعب التركي، وأن الانقلاب الفاشل كان يسعى إلى إيقاف رفع الأذان في المساجد، وإدخال تركيا تحت نظام الوصاية.