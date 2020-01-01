ضمن الموجة الـ16.. إزالة 253 حالة تعدِ على الأراضي في المنوفية

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بأنه تم تنفيذ 253 حالة تعدِ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية منذ انطلاق الموجة الـ16 لإزالة التعديات، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ إزالة 90 حالة تعدِ على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 8981 م2، وتنفيذ 163 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 130 فدانًا و19 سهمًا بمختلف جهات الولاية.وأوضح المحافظ أنه وفقًا لتقرير غرفة العمليات المركزية تم أمس الأربعاء إزالة 10 حالات تعدِ على أراضى أملاك الدولة و47 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية.يذكر أنه قد انطلقت فاعليات الموجة الـ 16 لإزالة التعديات يوم 8 يوليو وتستمر حتي 31 يوليو الجاري بالتنسيق مع الجهات الأمنية وقوات إنفاذ القانون، وتشمل جميع الأراضى التي لا يجوز تقنيها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وكذا الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين.