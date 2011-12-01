موقع أمريكي يرصد كيف دعمت «الجزيرة» الإخوان وعلاقتها بـ«كير» الإرهابية

- الجزيرة تدعم الإرهاب

- الجزيرة تاريخ طويل من دعم الإرهاب

- جمال الريان

كشف موقع "algemeiner" الأمريكي كيف تدعم قناة الجزيرة القطرية الأيدلوجية المتطرفة للحكومة القطرية في دعمها للجماعات الإرهابية حول العالم وتحديدا جماعة الإخوان.يأتي هذا في أعقاب نشر النائبة الأمريكية السابقة إيليانا روس ليتينين تقريرا طالبت فيه بإدراج قناة الجزيرة كوكيل أجنبي في الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تمثل الذراع الإعلامي للحكومة القطرية.وكانت النائبة الأمريكية قد قالت أن الجزيرة ترتكب انتهاكًا واضحًا لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA)، الذي يتطلب من عملاء الحكومات الأجنبية الاعتراف بصلاتهم بتلك الحكومات علنًا.قال الموقع إن الجزيرة القطرية تدعم بشكل لا لبس فيه العديد من الكيانات الإرهابية، وكذلك الإخوان المسلمين حيث واصلت قناة الجزيرة هذا الدعم حتى خلال العام الماضي.في ديسمبر 2009، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن قطر كانت تستخدم الجزيرة "كأداة غير رسمية لتنفيذ أجندتها السياسية"، فيما لم يتغير شيء في السنوات التالية، حيث أفادت شبكة "ميدل إيست أونلاين" (MEO) في يناير الماضي، أن الجزيرة بدأت في نشر مواد اعلامية تتفق مع السياسة القطرية مما أفقدها الكثير من المصداقية.وأشارت منظمة الشرق الأوسط إلى أن الشبكة "أثارت غضب الحكام الإقليميين من الرباط إلى الرياض لأنها كانت تحاول إثارة الاضطرابات ودعم الإخوان خلال ثورات الربيع العربي التي اجتاحت العالم العربي".وفي يونيو 2019، ناقش مجموعة من المشرعين الجمهوريين من وزارة العدل الأمريكية، ما إذا كان يجب على الجزيرة التسجيل كوكيل أجنبي لقطر.ونقل الموقع الأمريكي عن مشروع التحقيق في الإرهاب (IPT) في فبراير، أن جمال الريان، مذيع الجزيرة، اتهم عددا من مسؤولي الدولة المصرية بأنهم يهود، رغم أنهم من أشد الرجال المعارضة لحكم الأخوان بينما لم تتخذ القناة القطرية أي إجراء تأديبي ضد الريان.في السابق، كما ذكرت "IPT"، أن الجزيرة قامت "بالترويج للحركات الإسلامية وجماعة الإخوان خلال ثورات الربيع العربي 2011-12، حيث دعمت أجندات الإخوان في الشرق الأوسط، حيث دفع التحيز المؤيد للإخوان في الشبكة أكثر من 20 من موظفي الجزيرة للاستقالة في عام 2013 احتجاجًا".كما أثار دعم الجزيرة للإرهاب انتقادات حتى من تلفزيون أورينت السوري المعارض، الذي بث في يناير تقريرا ينتقد بشدة الطريقة التي غطت بها الشبكة القطرية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني ومدبر الإرهاب الدولي قاسم سليماني، حيث وصفت الجزيرة جنازة سليماني بأنها كانت شعبية بينما تجاهلت تمامًا فرحة العراقيين الآخرين بقتل ذلك الإرهابي الذي غُمرت أيديهم في دمائهم.كل هذا لا يثير الدهشة أن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR)، الذي تم إدراجه ضمن المنظمات المرتبطة بالشبكة الأمريكية للإخوان المسلمين، قد حصل على تمويل من قطر، فقد استشهد تقرير "Daily Caller" لعام 2013 بسجلات الضرائب التي كشفت أن حكومة قطر قد منحت 405000 دولار كندي على مدى 5 سنوات للمجلس.