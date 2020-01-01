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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس عاطل قتل عجوزا للخلاف على ممارسة الشذوذ بالإسكندرية

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:47 ص
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح باب شرقي بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل عجوز داخل حديقة الشلالات بسبب خلافات على ممارسة الشذوذ الجنسى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كما قررت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة لفحصها، والتصريح بفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليه لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم باب شرقى، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص مجهول بحديقة الطفل بمنطقة الشلالات.

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقى إلى موقع البلاغ، وتبين وجود جثة لرجل في العقد الخامس من العمر، يرتدي كامل ملابسه، وبها جروح بالرأس، وعدم وجود أي متعلقات شخصية بحوزته.

وتبين أن الجثة لشخص مُبلغ بغيابه يدعى "س.ر"، 60 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وكان يعمل مديرا لفندق في المملكة العربية السعودية، وعاد إلى الإسكندرية في يونيو الماضي.

وكشفت التحقيقات بتتبع هاتف المجني عليه وكاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهم "أ.ع.ال"، عاطل، مقيم بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وتم استهدافه بمأمورية وألقي القبض عليه.

وبمواجهته اعترف أنه تعرف على المجنى عليه أثناء سيره على كورنيش الإسكندرية، واتفق معه المجني عليه على ممارسة الشذوذ الجنسى نظير مبلغ مالي.

وأضاف المتهم فى تحقيقات النيابة، أنه توجه صحبة المتهم إلى حديقة الشلالات، واختلفا فيما بينهما حول كيفية ممارسة الشذوذ الجنسى، فقام بضرب المتهم بـ "خشبة" عدة مرات على رأسه ما أدى إلى وفاته.

وسرق حافظة نقود المجني عليه وبها مبلغ 500 جنيه والهاتف المحمول، وفر هاربا، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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