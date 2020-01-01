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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة سعودية: إصرار إيران على السلوك العدوانى يهدد الأمن الدولى

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:46 ص
الميليشيات الحوثية
الميليشيات الحوثية
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استنكرت صحيفة (اليوم) السعودية، إصرار النظام الإيراني علـى مواصلة سلوكه العدواني في المنطقة، والذي من شأنه تهديد الأمن الإقليمي والدولي على حد سواء؛ من خلال إمداد أذرعه الإرهابية بالدعم والأسلحة لارتكاب المزيد من الاعتداءات والتجاوزات لكل القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.

وأكدت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الخميس التي جاءت بعنوان (الإجراءات الصارمة لردع تجاوزات إيران) - أن النظام الإيراني يضرب بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عرض الحائط وتحديدا في اليمن، حيث تعاني المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحوثي من تدهور الأوضاع الإنسانية، نتيجة استمراره في جرائمه واعتدائه على الأرواح والممتلكات، ناهيك عن الخروقات التي لا تتوقف الميليشيات الحوثية عن المضي في تنفيذها؛ امتثالا لأوامر النظام في طهران، وتحقيقا لأجنداته المشبوهة في المنطقة.

وبينت الصحيفة، تجديد مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية التي عقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، في إطلاق الصواريخ البالستية، والطائرات دون طيار المفخخة، تجاه المملكة بطرق متعمدة تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، بوصفها أعمالا إرهابية وعدائية ومحاولات فاشلة تتنافى مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وتأكيده على كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه الهجمات الإرهابية والوحشية في ظل رفضها الاستجابة لمبادرة وقف إطلاق النار التي أعلنها تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأشارت (اليوم) إلى ما صرح به المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات الحوثي المدعومة من إيران أطلقت مساء الثلاثاء الماضي، صاروخًا بالستيًا من الداخل اليمني وسقط وسط الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة (مأرب).

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