رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الضرائب» توقع تعاونا بشأن تحصيل القيمة المضافة على «النولون البحري»

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:41 ص
رضا عبد القادر
رضا عبد القادر
راندا التوني
طباعة
وقع رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والسيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ومحمد أحمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة الاسكندرية، بروتوكول تعاون بين الجهات الثلاث، بشأن تنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة "النولون البحري" المؤداة على السلع المعفاة والواردة بالجدول المرافق للقانون وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.

وأكد رضا عبد القادرن رئيس مصلحة الضرائب، في بيان، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية وحرصًا من مصلحتي الضرائب المصرية والجمارك المصرية على إرساء مبدأ العدالة الضريبية في تطبيق القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة على كافة المخاطبين بأحكامه ولاستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وكذلك إيمانًا بالمسؤولية الوطنية من جانب غرفة ملاحة الإسكندرية وأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به في إقرار تلك العدالة الضريبية ودعم مصلحة الضرائب المصرية.

وأوضح، أنه وفقًا لهذا البروتوكول هناك دور لكل طرف فى تحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري المؤداة على السلع المعفاة والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم (67) لسنة 2016 (البند أولًا) وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.

وأشار الدكتور السيد صق، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن غرفة ملاحة الإسكندرية تقوم بإعداد بيان استرشادي ربع سنوي، وتقدمه لمصلحة الضرائب المصرية، وذلك بمتوسطات قيم خدمات النولون البحري المؤداة على الرسائل الواردة من كافة دول العالم أيًا كانت الحالة التي ترد بها "أطنان، حاويات.. إلخ) لكافة موانئ الجمهورية.

وأضاف صقر، أنه يتم مراجعة واعتماد البيان الاسترشادي بقيم خدمات النولون الوارد من غرفة ملاحة الإسكندرية، وموافاة مصلحة الجمارك المصرية به، بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، والتي تقوم بدورها بتعميمه على كافة المنافذ الجمركية للاستعانة به في تحديد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيم خدمات النولون، وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يكشف حقيقة فتح «سناتر الدروس الخصوصية» بنسبة 25%

رئيس «أنابيب البترول»: حجم خسائر حريق خط مسطرد كبيرة

تحطم طائرة عسكرية تركية ومصرع 7 أفراد

خالد الغندور يهاجم لاعبي الزمالك بسبب ميدو

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف حقيقة فتح «سناتر الدروس الخصوصية» بنسبة 25%

تحطم طائرة عسكرية تركية ومصرع 7 أفراد

إثيوبيا تنتهك القانون الدولى وتبدأ ملء سد النهضة

رئيس مصيف بلطيم يحرر محضرا ضد غريق قبل استخراج جثمانه

إنفوجراف

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية جملة مهينة للمرأة حذفها السادات من فيلم لنجيب محفوظ.. «بأمر عبد الناصر»

رد فعل ثروت عكاشة على محاولة اغتيال نجيب محفوظ: «الكفار الملحدين قتلوه»

لغز «عتريس».. اعترافات ثروت أباظة عن جمال عبدالناصر و«شىء من الخوف»

بسبب محمود المليجى.. هكذا أصيب فريد شوقى بعاهة مستديمة

نجم الساعة

حكاية جملة مهينة للمرأة حذفها السادات من فيلم لنجيب محفوظ.. «بأمر عبد الناصر»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

دراسة تكشف عارضًا جديدًا لكورونا

بدء المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على لقاح كوفيد-19 بأبوظبي

مزاد في لوس أنجلوس على إكسسوارات أبرز أفلام هوليوود

علماء يحللون سبب ندرة انتقال عدوى كورونا من الأم الحامل لجنينها

مقالات الرأي
صفوت البياضي
الفئران تأكل بعضها من الجوع فى بريطانيا
أحمد بهاء الدين شعبان
قانون قيصر «1»
خالد عكاشة
حدود وإشارات التلاعب التركى بروسيا
ماجد حبته
مذيعو الجزيرة.. أجراء ولقطاء
المزيد

الثقافة

«الرافدين» تطرح النسخة العربية من «بحثي عن المُطلقات»

قصر المانسترلى يستقبل أول حفلات الموسم الصيفى.. الليلة

اليوم مناقشة ماجستير عن كتاب «مشيتُ في حروفك ناثرًا وقتي»

خالد جلال يتابع استعدادات افتتاح مسرح ساحة الهناجر (صور)