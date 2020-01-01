بسبب «الفلوس».. مريض نفسي يقتل والده ويصيب عمه في الإسكندرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح كرموز بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل والده وإصابة عمه بسبب خلافات بينهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال المصاب حول الواقعة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم كرموز، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمقتل مسن على يد نجله وأصابه اخر بشارع راغب غرب بدائرة القسم.وانتقل ضباط مباحث القسم إلى محل البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين نشوب مشادة بين المتهم عاطل، 26 سنة، مريض نفسي، ووالده على إثرها تدخل عمه لفضها وقام المتهم بطعن والده وإصابة عمه باليد، وخرج مسرعًا من منزله وملابسه عليها دماء وممسكًا بسكين بيده وفر هاربًا بالطريق العام.وعندما دخل الجيران إلى منزله وجدوا جثة والداه ملقاة وبها عده طعنات وإصابة عمه باليد نتيجة التعدي عليه بسكين المطبخ، وبسؤالهم قرروا أن المتهم دائم الشجار مع والدة بسبب كثرة طلب الأموال منه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.