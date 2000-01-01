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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

1758 حالة.. إسرائيل تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:38 ص
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
أ ش أ
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قال مسئولون بوزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنه تم تسجيل ألف و758 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى معدل إصابات يومية تشهده إسرائيل منذ تفشي الوباء حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية ومركز المعلومات والمعرفة الوطني لمكافحة كورونا، حسبما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، بأنه تم إجراء 24 ألفًا و892 اختبارا أمس الأربعاء وأن معدل الإصابة يبلغ 7%.

وأكدت الوزارة أن عدد الحالات الخطيرة بلغ 198، كما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 373، موضحة أن عدد المصابين بالفيروس في الوقت الراهن يبلغ 23 ألفا و926.

وأعلن وزير الصحة الإسرائيلي، يولي ادلشتاين، أمس أنه سيتم فرض إغلاق في كافة أنحاء إسرائيل إذا بلغ عدد الإصابات اليومية 2000 إصابة.

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