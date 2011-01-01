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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يستقر إثر معادلة المخاوف من كورونا لبيانات صينية

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:37 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس قرب أعلى مستوى لها في تسع سنوات إذ عادلت المخاوف من تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وتنامي التوتر في العلاقات الأمريكية الصينية أثر بيانات إيجابية عن الاقتصاد الصيني.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1809.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0426 بتوقيت جرينتش لكنه تحرك في نطاق ضيق بلغ نحو خمسة دولارات وظل أقل بمقدار 8.09 دولار فقط عن أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011 والذي سجله في الأسبوع الماضي وبلغ 1817.71 دولار للأوقية.

واستقر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة إلى حد كبير عند 1813.40 دولار.

ونما الاقتصاد الصيني 3.2 بالمئة في الربع الثاني من العام مقارنة بذات الفترة من العام الماضي متعافيا من انكماش قياسي مع انتهاء إجراءات العزل العام وتكثيف صانعي السياسات لإجراءات التحفيز.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس إن البيانات كانت متفاوتة وإن المستويات المرتفعة للذهب تعكس القلق المستمر في بعض قطاعات المستثمرين بشأن توقعات النمو لباقي العام الجاري.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.1 % إلى 1978.72 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.7 بالمئة إلى 825.89 دولار وهبطت الفضة 0.4% إلى 19.31 دولار.

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