رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الصين تعلق رحلتين جويتين إلى تايلاند بسبب كورونا

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:23 ص
طيران الصين
طيران الصين
أ ش أ
طباعة
أعلنت مصلحة الطيران المدني الصينية تعليق رحلة جوية بين العاصمة التايلاندية بانكوك ومدينة قوانغتشو الصينية، تابعة لشركة (ليون) الجوية التايلاندية، ورحلة أخرى بين بانكوك ومدينة تيانجين الصينية، تابعة لشركة "إير آسيا إكس" التايلاندية، بعد تسجيل نتائج إيجابية لاختبارات (كوفيد-19) لعدة ركاب على رحلاتها الأخيرة.

وذكرت المصلحة - في بيان اليوم الخميس - أن نتائج الاختبارات لستة ركاب على الرحلة "SL117" لشركة "ليون" الجوية التايلاندية يوم 7 يوليو كانت إيجابية، فيما كانت نتائج الاختبارات لخمسة ركاب على متن الرحلة "XJ808" لشركة "إير آسيا إكس" التايلاندية يوم 10 يوليو إيجابية.. مضيفة أنه سيستمر تعليق الرحلتين المذكورتين لمدة أسبوع واحد ابتداء من يوم 20 يوليو.

وأطلقت الصين آلية للمكافأة والتعليق يوم 4 يونيو الماضي من أجل احتواء انتشار (كوفيد-19) بشكل أكبر، حيث إذا جاءت نتائج الاختبارات لفيروس كورونا الجديد لجميع الركاب القادمين على رحلات جوية لشركة طيران سلبية لمدة ثلاثة أسابيع على التوالي، سيسمح لشركة الطيران العاملة بزيادة عدد رحلاتها الجوية إلى رحلتين في الأسبوع.

وإذا وصل عدد الركاب الذين كانت نتائج اختباراتهم إيجابية إلى خمسة ركاب، سيتم تعليق رحلات الشركة لمدة أسبوع، فيما سيستمر التعليق لمدة أربعة أسابيع إذا وصل عدد الركاب الذين تظهر نتائج اختباراتهم إيجابية إلى 10 ركاب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

‎رئيس «قومى البحوث الفلكية» يحدد أول أيام عيد الأضحى وموعد الصلاة

خالد الغندور يهاجم لاعبي الزمالك بسبب ميدو

غريق بلطيم.. امتنعت أمه عن الطعام وفقد والده النطق

أكاديمية الشرطة تعلن قبول دفعة جديدة بحد أدنى 65%

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف حقيقة فتح «سناتر الدروس الخصوصية» بنسبة 25%

تحطم طائرة عسكرية تركية ومصرع 7 أفراد

إثيوبيا تنتهك القانون الدولى وتبدأ ملء سد النهضة

رئيس مصيف بلطيم يحرر محضرا ضد غريق قبل استخراج جثمانه

إنفوجراف

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية جملة مهينة للمرأة حذفها السادات من فيلم لنجيب محفوظ.. «بأمر عبد الناصر»

رد فعل ثروت عكاشة على محاولة اغتيال نجيب محفوظ: «الكفار الملحدين قتلوه»

لغز «عتريس».. اعترافات ثروت أباظة عن جمال عبدالناصر و«شىء من الخوف»

بسبب محمود المليجى.. هكذا أصيب فريد شوقى بعاهة مستديمة

نجم الساعة

حكاية جملة مهينة للمرأة حذفها السادات من فيلم لنجيب محفوظ.. «بأمر عبد الناصر»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

اكتشاف حفريات أسماك عمرها 244 مليون سنة بالصين

الصين تعلق رحلتين جويتين إلى تايلاند بسبب كورونا

خبراء يمهدون الطريق لعلاج سرطان مميت

دراسة تكشف خطر حقيقي في طعامنا اليومي

مقالات الرأي
صفوت البياضي
الفئران تأكل بعضها من الجوع فى بريطانيا
أحمد بهاء الدين شعبان
قانون قيصر «1»
خالد عكاشة
حدود وإشارات التلاعب التركى بروسيا
ماجد حبته
مذيعو الجزيرة.. أجراء ولقطاء
المزيد

الثقافة

خالد جلال يتابع استعدادات افتتاح مسرح ساحة الهناجر (صور)

الحرب على الكراهية.. كيف يمكن تجاوز الأزمات الثقافية؟

أنطون تشيخوف.. قصة قصيرة محيرة عظيمة الأثر

وزير الثقافة الأردنى ينعى الكاتب إلياس فركوح