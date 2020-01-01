الفحص الثاني يؤكد إيجابية إصابة رئيس البرازيل بكورونا

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أن نتيجة الفحص الجديد، الذي أجراه لمعرفة مدى تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد جاءت إيجابية للمرة الثانية.وقال بولسونارو خلال لقائه بالصحفيين، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الخميس - بعد غياب أسبوع من إعلانه عن إصابته "بكوفيد-19" - إنه سيخضع لفحص آخر بعد أيام.وكانت وسائل إعلام برازيلية، ذكرت في وقت سابق أن اختبارا جديدا أثبت عدم تعافي بولسونارو من إصابته بكورونا المستجد.ومنذ التأكد من إصابته بالفيروس التاجي، يقول بولسونارو إنه ما زال في صحة جيدة.وقال الرئيس البرازيلي مطلع الأسبوع الجاري إنه سيستأنف عمله المعتاد لو جاءت نتيجة الاختبار سلبية.