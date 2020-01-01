رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفحص الثاني يؤكد إيجابية إصابة رئيس البرازيل بكورونا

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:07 ص
جايير بولسونارو
جايير بولسونارو
أ ش أ
طباعة
أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أن نتيجة الفحص الجديد، الذي أجراه لمعرفة مدى تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد جاءت إيجابية للمرة الثانية.

وقال بولسونارو خلال لقائه بالصحفيين، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الخميس - بعد غياب أسبوع من إعلانه عن إصابته "بكوفيد-19" - إنه سيخضع لفحص آخر بعد أيام.

وكانت وسائل إعلام برازيلية، ذكرت في وقت سابق أن اختبارا جديدا أثبت عدم تعافي بولسونارو من إصابته بكورونا المستجد.

ومنذ التأكد من إصابته بالفيروس التاجي، يقول بولسونارو إنه ما زال في صحة جيدة.

وقال الرئيس البرازيلي مطلع الأسبوع الجاري إنه سيستأنف عمله المعتاد لو جاءت نتيجة الاختبار سلبية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أكاديمية الشرطة تعلن قبول دفعة جديدة بحد أدنى 65%

وزير التعليم يكشف حقيقة فتح «سناتر الدروس الخصوصية» بنسبة 25%

رئيس «أنابيب البترول»: حجم خسائر حريق خط مسطرد كبيرة

غريق بلطيم.. امتنعت أمه عن الطعام وفقد والده النطق

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف حقيقة فتح «سناتر الدروس الخصوصية» بنسبة 25%

تحطم طائرة عسكرية تركية ومصرع 7 أفراد

إثيوبيا تنتهك القانون الدولى وتبدأ ملء سد النهضة

رئيس مصيف بلطيم يحرر محضرا ضد غريق قبل استخراج جثمانه

إنفوجراف

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية جملة مهينة للمرأة حذفها السادات من فيلم لنجيب محفوظ.. «بأمر عبد الناصر»

رد فعل ثروت عكاشة على محاولة اغتيال نجيب محفوظ: «الكفار الملحدين قتلوه»

لغز «عتريس».. اعترافات ثروت أباظة عن جمال عبدالناصر و«شىء من الخوف»

بسبب محمود المليجى.. هكذا أصيب فريد شوقى بعاهة مستديمة

نجم الساعة

حكاية جملة مهينة للمرأة حذفها السادات من فيلم لنجيب محفوظ.. «بأمر عبد الناصر»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

اكتشاف حفريات أسماك عمرها 244 مليون سنة بالصين

الصين تعلق رحلتين جويتين إلى تايلاند بسبب كورونا

خبراء يمهدون الطريق لعلاج سرطان مميت

دراسة تكشف خطر حقيقي في طعامنا اليومي

مقالات الرأي
صفوت البياضي
الفئران تأكل بعضها من الجوع فى بريطانيا
أحمد بهاء الدين شعبان
قانون قيصر «1»
خالد عكاشة
حدود وإشارات التلاعب التركى بروسيا
ماجد حبته
مذيعو الجزيرة.. أجراء ولقطاء
المزيد

الثقافة

خالد جلال يتابع استعدادات افتتاح مسرح ساحة الهناجر (صور)

الحرب على الكراهية.. كيف يمكن تجاوز الأزمات الثقافية؟

أنطون تشيخوف.. قصة قصيرة محيرة عظيمة الأثر

وزير الثقافة الأردنى ينعى الكاتب إلياس فركوح