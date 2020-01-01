«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحرى، ومعتدل السواحل الشمالية، ولطيف ليلًا.كما يشهد شمال الصعيد طقسًا حارًا نهارًا شديد الحرارة على جنوبه، ومعتدلًا على كليهما ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا كما تنشط على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء مما يؤدى إلى تلطيف درجه الحرارة.كما يصاحب نشاط الرياح آثار خفيفة للرمال على جنوب الصعيد واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وأيضا خليج السويس، ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحًا.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 34 24الإسكندرية 30 24وادي النطرون 33 25طنطا 33 24شبين الكوم 34 24دمنهور 32 24بلطيم 30 24مطروح 29 23السلوم 31 20سيوة 36 22بورسعيد 30 25دمياط 2925الزقازيق 35 24المنصورة 33 23الإسماعيلية 35 24السويس 35 25العريش 30 23رأس سدر 38 25شرم الشيخ 39 28الغردقة 39 29