«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة
الخميس 16/يوليه/2020 - 08:00 ص
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحرى، ومعتدل السواحل الشمالية، ولطيف ليلًا.
كما يشهد شمال الصعيد طقسًا حارًا نهارًا شديد الحرارة على جنوبه، ومعتدلًا على كليهما ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا كما تنشط على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء مما يؤدى إلى تلطيف درجه الحرارة.
كما يصاحب نشاط الرياح آثار خفيفة للرمال على جنوب الصعيد واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وأيضا خليج السويس، ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحًا.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
الإسكندرية 30 24
وادي النطرون 33 25
طنطا 33 24
شبين الكوم 34 24
دمنهور 32 24
بلطيم 30 24
مطروح 29 23
السلوم 31 20
سيوة 36 22
بورسعيد 30 25
دمياط 2925
الزقازيق 35 24
المنصورة 33 23
الإسماعيلية 35 24
السويس 35 25
العريش 30 23
رأس سدر 38 25
شرم الشيخ 39 28
الغردقة 39 29
كما يشهد شمال الصعيد طقسًا حارًا نهارًا شديد الحرارة على جنوبه، ومعتدلًا على كليهما ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا كما تنشط على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء مما يؤدى إلى تلطيف درجه الحرارة.
كما يصاحب نشاط الرياح آثار خفيفة للرمال على جنوب الصعيد واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وأيضا خليج السويس، ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحًا.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
الإسكندرية 30 24
وادي النطرون 33 25
طنطا 33 24
شبين الكوم 34 24
دمنهور 32 24
بلطيم 30 24
مطروح 29 23
السلوم 31 20
سيوة 36 22
بورسعيد 30 25
دمياط 2925
الزقازيق 35 24
المنصورة 33 23
الإسماعيلية 35 24
السويس 35 25
العريش 30 23
رأس سدر 38 25
شرم الشيخ 39 28
الغردقة 39 29