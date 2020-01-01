تحطم طائرة عسكرية تركية ومصرع 7 أفراد

أفادت وسائل إعلام محلية تركية بتحطم طائرة استطلاع عسكرية جنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل أفراد أمن تركيين.وقالت شبكة "روسيا اليوم RT" إن أنقرة أعلنت عن مصرع 7 رجال أمن جراء تحطم طائرة استطلاع شرقي البلاد.فيما أكدت قناة "تي.آر.تي" التركية الرسمية، إن حادث التحطم وقع في بلدة جيفاش التابعة لمدينة فان جنوب شرق تركيا، مما أسفر عن مقتل 7 أفراد.وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى لحظة تحطم الطائرة، فيما لم تصدر السلطات التركية أي بيان حول الحادث أو أسباب تحطمها.