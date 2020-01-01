تحطم طائرة عسكرية تركية ومصرع 7 أفراد
الخميس 16/يوليه/2020 - 04:57 ص
وكالاتطباعة
أفادت وسائل إعلام محلية تركية بتحطم طائرة استطلاع عسكرية جنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل أفراد أمن تركيين.
وقالت شبكة "روسيا اليوم RT" إن أنقرة أعلنت عن مصرع 7 رجال أمن جراء تحطم طائرة استطلاع شرقي البلاد.
فيما أكدت قناة "تي.آر.تي" التركية الرسمية، إن حادث التحطم وقع في بلدة جيفاش التابعة لمدينة فان جنوب شرق تركيا، مما أسفر عن مقتل 7 أفراد.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى لحظة تحطم الطائرة، فيما لم تصدر السلطات التركية أي بيان حول الحادث أو أسباب تحطمها.
وقالت شبكة "روسيا اليوم RT" إن أنقرة أعلنت عن مصرع 7 رجال أمن جراء تحطم طائرة استطلاع شرقي البلاد.
فيما أكدت قناة "تي.آر.تي" التركية الرسمية، إن حادث التحطم وقع في بلدة جيفاش التابعة لمدينة فان جنوب شرق تركيا، مما أسفر عن مقتل 7 أفراد.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى لحظة تحطم الطائرة، فيما لم تصدر السلطات التركية أي بيان حول الحادث أو أسباب تحطمها.