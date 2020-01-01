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بعد الاختراق.. «تويتر» يوقف التغريد فى الحسابات الموثقة

عالم

بعد الاختراق.. «تويتر» يوقف التغريد فى الحسابات الموثقة

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:24 ص
تويتر
تويتر
وكالات
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أوقف موقع "تويتر" التغريدات على الحسابات الرسمية الموثقة، بعد تعرض عدد كبير من تلك الحسابات للاختراق من جهات مجهولة.

كما قام "تويتر" بتعطيل خدمة إعادة تعيين كلمة المرور، ولم يوضح المدة التى سيستغرقها حتى يتمكن المستخدمون الذين تم التحقق منهم من التغريدات مرة أخرى.

وفي وقت سابق، قالت شركة "تويتر"، عبر موقعها الرسمي، إن الحسابات التي تعرضت للاختراق، من بينها الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وبيل جيتس وإيلون ماسك ومايك بلومبيرغ وآبل ومايكروسوفت.

وتمكّن المقرصنون من نشر إعلانات تدعو متابعي هذه الحسابات لإرسال مبالغ بعملة "بيتكوين" الرقمية مع وعد بمضاعفتها.

وأمهل بعض هذه التغريدات المزوّرة، كلّ متابع لهذه الحسابات 30 دقيقة لكي يرسل إلى عنوان محدّد مبلغا بعملة البيتكوين ليحصل مقابلها على ضعف هذا المبلغ.

وجاء في التغريدة المزوّرة التي نشرت على حساب إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا، "أربعاء سعيد! سأقدّم بيتكوين إلى كلّ متابعيّ. سأضاعف كلّ المبالغ التي يتم إرسالها على عنوان البيتكوين الموجود في الأسفل".

وسارع كاميرون وينكليفوس، الشريك المؤسس في شركة "جيميني" للتبادلات بالعملات الرقمية، إلى التحذير من عملية القرصنة هذه. وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر "هذه عملية احتيال، لا تشتركوا فيها!".

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