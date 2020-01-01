«مروحة مقابل نقل الطالب».. مدرسة بالهرم تثير غضب أولياء الأمور (صور)

سيطرت حالة من الغضب على سكان الهرم، عقب تداول صور على جروبات موقع "فيس بوك" توضح أن إحدى المدارس تسمى "الإيمان" تقبل تبرعات عينية مقابل تحويل الطلاب من مدارس أخرى، وذلك رغم تحذيرات وزارة التربية والتعليم بعدم أخذ تبرعات من أولياء الأمور.وقالت إحدى سكان الهرم، والتي التقطت الصور: "عشان الناس اللي بتقول مبناخدش تبرعات ولا فلوس أهو أنا اللي مصوراه بنفسي وده بيحصل في مدرسة الإيمان الحكومية، ومش ليا أي مصلحة أنا بنتي في مدرسة الفاروق الخاصة يعني مش محتاجة أي حاجة من المدرسة، أنا كنت موجودة هناك صدفة وشاهدت ما يحدث".وأضافت، في منشور على "فيس بوك": "أقسم بالله أنا الست اللي شايلة المروحة في الصور كانت بتحلف أنها استلفت الفلوس لا وكمان كانوا عايزين 4 بس هي قالت للمدرسة أن مقدرتها تجيب 2 بس".واستكملت: "أناشد تعليم الجيزة ووزارة التربية والتعليم بالتدخل في هذا الأمر والتحقيق فيه، وإاحالة المتسببين في هذا المشهد جميعهم للتحقيق.في سياق متصل علق أولياء أمور آخرون بأن هذا الأمر طبيعي داخل المدارس الحكومية بالهرم، حيث أشاروا إلى أن هذه الأشياء تقع تحت بند المشاركة المجتمعية وتكون المدارس في حاجة إليها.وكشفت مصادر بمديرية التعليم بالجيزة أنها سوف تحقق في الأمر، اليوم الخميس، لمعرفة حقيقة الصور من عدمها، وإذا كانت حقيقية أم مفبركة، وأكدت المصادر أنه سوف يتم اتخاذ اللازم فور الوصول للحقيقة.