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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم: حصر أعداد أبنائنا فى الخارج لضمان حقوقهم بالمدارس

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:30 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
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أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تولي اهتمامًا بأبنائها فى الخارج، لذلك أرسلت إلى السفارات لحصر بيانات هؤلاء الطلاب.

وقال "شوقي"، في تصريح له عبر جروب "معًا نستطيع" التعليمي: "أرسلنا إلى كل السفارات خطابًا بأن يمدوا الوزارة بأسماء الطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم الثانوي أو stem وآخر ميعاد هو اليوم الخميس".

وأضاف الوزير: "وبعدها ستقوم إدارة أبنائنا بتحديد موعد امتحانهم في المواد الأساسية على الأقل بعد أسبوعين من غد لإعطاء فرصة للأسر للنزول إلى مصر".

ويقول سامح عبده، مسئول جروب "معًا نستطيع" التعليمي إن وزير التربية والتعليم وعد بحصر الطلاب في الخارج لضمان حقوقهم في هذه المدارس سواء كانت المدارس الثانوية أم مدارس المتفوقين.

وأضاف "عبده"، في تصريحات لـ"الدستور": "كل الشكر والتقدير لوزير التربية والتعليم على كل التسهيلات التي قدمها اليوم لأبنائنا في الخارج، كما نوجه الشكر إلى إدارة أبنائنا في الخارج للتحرك السريع لحل مشكلة أبنائنا في دولة قطر".

وأشار إلى أن طلاب الصف الثالث الإعدادي المصريين في قطر كان لديهم مشكلة في عدم ظهور النتائج الخاصة بهم، وقد تدخلت وزارة التربية والتعليم في ذلك الأمر على أن تظهر النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة.

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