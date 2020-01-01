رغم حوادث الغرق.. أسرة تحاول نزول «النخيل» فجرًا (فيديو)

عرض برنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، مقطع فيديو لإحدى الأسر تحاول نزول شاطئ "النخيل" بالإسكندرية فجرًا، رغم غرق عدد من المواطنين في الشاطئ منذ أيام.وظهر خلال الفيديو الذي عرضه البرنامج، كيفية تعامل إدارة الشاطئ مع المواطنين، والتي قامت بمنعهم من نزول الشاطئ.وعلقت بسمة وهبة، على الفيديو، مستنكرة تصرف الأب، قائلة: "حرام على هذا الأب اللى بيعمله في أولاده، ما يحدث لا يمكن أن يمر مرور الكرام مع هؤلاء المتجاوزين".كان 11 شخصًا لقوا مصرعهم غرقًا، الجمعة الماضية، بشاطئ النخيل في حي العجمي غربي الإسكندرية، وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في بيان، أن عددًا من المواطنين نزلوا البحر في الخامسة و20 دقيقة فجرًا، بالمخالفة لقرار منع ارتياد الشواطئ الصادر من مجلس الوزراء.