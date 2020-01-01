ضبط مصنع مخللات بدون ترخيص فى الشرقية (صور)

تمكن مجلس مدينة منيا القمح، برئاسة محمود المرسي، من ضبط مصنع مخللات يدار بدون ترخيص ودون أي اشتراطات صحية أو بيئية على مساحة 600 متر بكفر سمري التابع للوحدة المحلية بسنهوت، مخالفًا بذلك كل القوانين، وعلى الفور تم استدعاء مدير الإدارة التموينية بمنيا القمح، وتم تحرير محضر بكافه المضبوطات.جاء ذلك بناءًا علي تعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمتابعة كافة المنشئات الصناعية التي تقدم الأغذية بكافة أنواعها، والحملات التموينيه ضد المنشئات التي تقدم منتجات فاسدة للمواطنين، بملاحقتها واتخاذ الإجراءات القانونيه بشأنها.وأكد مجلس المدينة على ضرورة الإبلاغ عن أي منشئات تدار بدون ترخيص أو تقدم منتجات غير صالحة، وذلك في إطار الحملات التموينية المكثفة التي تقوم بها رئاسة مركز ومدينة منيا القمح، بناء على توجيهات وتعليمات محافظ الشرقية.