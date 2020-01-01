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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مصيف بلطيم» تكشف حقيقة تحرير محضر لأحد الغارقين

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:47 ص
مصيف بلطيم
مصيف بلطيم
عمرو الشامي
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نفى المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، تحرير محضر تسلل أو خرق حظر للشاب نور كلش، الغارق بأحد شواطئ المصيف منذ 7 أيام والذي لم يستخرج جثمانه بعد.

وأكد "إمام"، في بيان له، أنه يبذل قصارى جهده والعاملون معه للوقوف بجانب أسرة الغريق حتى يتم العثور على جثمانه.

وكان هناك عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك من ذوي "نور"، قد ذكروا أنه تم تحرير محضر كسر حظر وتسلل للشاب الغارق منذ 7 أيام، ليخرج رئيس المصيف وينفي صحة ما تم ذكره.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ، بمشاركة المتطوعين وفريق غطس من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بحثهم عن جثمان الشاب نور كلش، الغارق في مياه البحر الأبيض المتوسط منذ 7 أيام، وذلك أثناء نزوله للبحر من أجل الاستحمام برفقة شقيقه.

وكلف اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار عمليات البحث لليوم السابع على التوالي، وتوفير الدعم اللازم للغطاسين، للمشاركة في أعمال البحث عن الجثمان المفقود، مثنيًا على جهود الغطاسين، المبذولة في عمليات البحث، ومقدمًا واجب العزاء والمواساة لأهل المتوفى.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكفر الشيخ هاشتاج "انقذوا_نور_غريق_بلطيم"، للمطالبة بسرعة انتشال جثمان الشاب نور كلش طالب كلية الهندسة، وقد تصدر الهاشتاج تويتر لمدة يومين.


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