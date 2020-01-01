خبير اقتصادى: الدولة حققت طفرة تنموية فى محافظات الصعيد

أكد محمد شادي الخبير الاقتصادي، على اهتمام الدولة بتنمية الصعيد ورفع مستوى أبناءه، خاصة أن الصعيد من أكثر الأماكن التي من متوقع أن يرتفع فيها عجلة الإنتاج.وأضاف«شادي»، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية «لما جبريل»، ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأربعاء، أن الكثير من المناظق في الصعيد فقيرة ومحدودة الدخل، مما أدى إلى عدم تشبعهم من الإنفاق والخدمات، فضلًا عن انتشار نسبة الأمية بشكل كبير، لذلك فإن التنمية في الصعيد سيكون لها عائد أسهل وأكثر من غيرها.وأشار إلى أن توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في تطوير الصعيد يرفع من قيمة مصر ويجعل صورتها عالميًا مشرفة، موضحًا أن الدولة حققت طفرة تنموية في محافظات الصعيد.