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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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فى خدمتك.. 8 نصائح صحية لمرضى الضغط

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:00 ص
مرضي الضغط
مرضي الضغط
مرام سعيد
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أعلنت وزارة الصحة، من خلال حملة «100 مليون صحة»، عن بعض النصائح الغذائية لمرضى الضغط، وترصد «الدستور» تلك النصائح في سياق السطور التالية:

1- ابعتد عن اللحوم المصنعة مثل اللانشن لأنها تحتوي على نسبة دهون عالية من الملح.
2- الخضار والفواكة الطازجة تحتوى على البوتاسيوم، وهو عنصر هام للتحكم في ارتفاع ضغط الدم.
3- تناول الخضروات الطازجة مع كل وجبة رئيسية وثمرة فاكهة بين الوجبات لظبط الضغط.
4- المشي الخفيف لمدة ٣٠ دقيقه خمس مرات في الأسبوع يساعد على التحكم في ارتفاع ضغط الدم.
5- أحرص على شرب الماء وخاصة في الصيف؛ لأن الجفاف بسبب عدم شرب الماء يعرضك لزيادة لزوجة الدم والجلطات.
6- يحتاج الشخص المصاب بارتفاع ضغط الدم إلى شرب من 8 إلى أكواب من الماء يوميًا.
7- الكافيين الموجود في القهوة والشاي والمشروبات الغازية غامقة اللون من مسببات ارتفاع ضغط الدم.
8- مشروب العرقسوس يرفع ضغط الدم.

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