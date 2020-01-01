فى خدمتك.. 8 نصائح صحية لمرضى الضغط

أعلنت وزارة الصحة، من خلال حملة «100 مليون صحة»، عن بعض النصائح الغذائية لمرضى الضغط، وترصد «الدستور» تلك النصائح في سياق السطور التالية:1- ابعتد عن اللحوم المصنعة مثل اللانشن لأنها تحتوي على نسبة دهون عالية من الملح.2- الخضار والفواكة الطازجة تحتوى على البوتاسيوم، وهو عنصر هام للتحكم في ارتفاع ضغط الدم.3- تناول الخضروات الطازجة مع كل وجبة رئيسية وثمرة فاكهة بين الوجبات لظبط الضغط.4- المشي الخفيف لمدة ٣٠ دقيقه خمس مرات في الأسبوع يساعد على التحكم في ارتفاع ضغط الدم.5- أحرص على شرب الماء وخاصة في الصيف؛ لأن الجفاف بسبب عدم شرب الماء يعرضك لزيادة لزوجة الدم والجلطات.6- يحتاج الشخص المصاب بارتفاع ضغط الدم إلى شرب من 8 إلى أكواب من الماء يوميًا.7- الكافيين الموجود في القهوة والشاي والمشروبات الغازية غامقة اللون من مسببات ارتفاع ضغط الدم.8- مشروب العرقسوس يرفع ضغط الدم.