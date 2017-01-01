عبدالرحمن أبوزهرة يكشف سبب اكتئابه

أعلن الفنان الكبير عبدالرحمن أبوزهرة، عن سبب حالة الاكتئاب التي مر بها مؤخرًا ودفعته للتفكير في اعتزال العمل الفني، لافتًا إلى أن السبب وراء ذلك هو رحيل زوجته التي توفيت في 30 نوفمبر من العام الماضي، وتابع: "زوجتي ماتت 30 نوفمبر 2019.. والله حتى الآن كما أنها لو ماتت إمبارح.. 56 عامًا عشتها معاها".وأضاف "أبوزهرة"، خلال لقاء عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن فراق زوجته أثر فيه كثيرًا ما أدخله في حالة من الاكتئاب، الذي لم يتحمله، نظرًا لتعلقه بها.وتابع: "الفراق كان قاسي عليا جدًا جدًا.. وأنا بدعي ليها في الصلوات الخمس".وفي سياق آخر قال الفنان عبدالرحمن أبوزهرة إنه يمارس "اليوجا"، منذ 45 عامًا، من أجل تقليل الضغوط النفسية وأعباء الحياة.واختتم: "أن النصائح أهم وسلة لتطوير الآداء الفني للمثل، وعندما قدمت النصيحة لإحدى الفنانات في أحد الأعمال الفنية أخرجتنى من العمل".