أمينة خليل تحتفل بخطبتها في أجواء أسرية

احتفلت النجمة أمينة خليل، مساء اليوم، بحفل خطبتها في أجواء عائلة وعدد من أصدقائها المقربين، فقط دون تسليط الضوء على الحفل.وانتشرت عدة صور عقب انتهاء حفل الخطوبة، ونالت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الدقائق الماضية.ولم تعلن أمينة، أي تفاصيل عن خطيبها ولا عن الخِطبة، فيما شارك عدد من أصدقائها بصور من الخطوبة مقدمين لها التهنئة.على صعيد آخر تنتظر أمينة، عرض فيلمها الجديد "صاحب المقام" على منصة شاهد VIP نهاية الشهر الجاري، مع الفنان آسر ياسين والفنانة يسرا من إنتاج أحمد السبكي، كما تحتفل بنجاح مسلسلها "ليه لأ" المعروض حاليًا.