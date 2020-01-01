«تويتر» يعلن اختراق بعض الحسابات الرسمية

أعلن موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اختراق بعض الحسابات الرسمية من ضمنها حسابات مشاهير، وذلك حسبما أذاعت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.يذكر أن نادي برشلونة الإسباني، أعلن من قبل إجراء تحقيقات دقيقة بعد تعرض الحساب الرسمي للنادي على "تويتر"، للاختراق من قبل بعض الهاكرز، حيث أعلنت مجموعة تدعى "أورماين" مسؤوليتها عن الاختراق.وأوضح النادي في بيان له: "تعرضت حسابات نادي برشلونة عبر تويتر للقرصنة، مما تسبب في ظهور تغريدات غير صادرة عن النادي، حيث جرى نشرها من خلال أداة خارجية لتحليل البيانات، وجرى الإبلاغ عن تلك التغريدات وحذفها من جميع حساباتنا".