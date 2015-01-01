التمييز الأردنية: الإخوان جماعة منحلة وفقدت شخصيتها القانونية

قصت محكمة التمييز الأردنية، الأربعاء، باعتبار جماعة الإخوان بالمملكة منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنيّة.وأوضحت وكالة عمون الأردنية أن هذا القرار جاء في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015.وتسعى الجمعية الحالية للإخوان لعودة الجماعة القديمة والحصول على ممتلكاتها وشخصيتها الاعتبارية والقانونية.