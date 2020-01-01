المسلماني: مصر الجهة الأقوى في مواجهة الخطر الذي يهدد ليبيا

قال أحمد المسلماني، الكاتب والمحلل السياسي، إن الخطر الذي تواجهه ليبيا يشمل مصر وتونس والجزائر وأوروبا، مؤكدًا أن مصر هي الجهة الأقوى في مواجهة هذا الخطر.وأضاف "المسلماني"، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأربعاء، أن المجتمع الليبي يمثله قبائل ومشايخ وأعيان قبائل، لذلك عند التحدث مع الشعب الليبي يجب أن يتم مخاطبة هذه الجهات، وليس الجيش الليبي فقط.وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن القبائل يجب أن يكون لها رأي وتدخل في القضية الليبية، مشيرا إلى أن حكمة القبائل الليبية هي من تجعل الأوضاع مستقرة حتى الآن في ليبيا.وأفاد بأن موقف مصر ليس دفاع عن الأمن القومي، حيث إن هذا الرأي يختذل مسؤوليتها فقط في حماية دولتها، مؤكدًا أن الأمن القومي المصري والأمن القومي الليبي والأمن القومي العربي وأمن البحر المتوسط، من أهداف مصر التي تشغلها في هذه القضية.