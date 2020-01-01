قافلة علاجية بيطرية بالمجان بقرية سماتاى فى الغربية

قال الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، إن المحافظة لا تألوا جهدًا في تقديم كافة أوجه الخدمات البيطرية بالمجان في القرى التي لا تتوافر بها وحدات بيطرية، مؤكدًا استمرار هذه القوافل على مستوى مراكز المحافظة.في هذا السياق، نظمت مديرية الطب البيطري بالغربية، برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور، قافلة علاجية بيطرية بالمجان بقرية سماتاي مركز قطور، تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.وأكد مدير مديرية الطب البيطرى، أنه تم فحص الحيوانات بمشاركة تخبة من أطباء المديرية وإدارة قطور برئاسته ومتابعه مدير إدارة قطور.وأسفرت القافلة عن علاج عدد 45 من الجاموس، و77 من الأبقار، و89 من الأغنام والماعز، و950 من الدواجن والطيور، و10 من الدواب، إلى جانب رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، كما تم سحب عدد 27 عينة دم لفحصها ضد مرض الإجهاض المعدي.