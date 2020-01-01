الإفتاء: كل حديث يفرق الصف «فتنة من نفوس مشوهة»

قالت دار الإفتاء، إن هذه اللحظات الفارقة ووسط هذه التحديات؛ كل حديث يدعو إلى تفريق الصف الوطني، أو ينطوي على شماتة فيما تمر به البلاد، هو حديث فتنة لا يخرج إلا من نفوس شوهتها العصبية وأعمتها الانحيازات.وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بكل الحب والإخلاص والقوة ندعم بلدنا مصر".وكانت الدار قد أكدت في وقت سابق أن الشرعية الإسلامية ترى عمل الحاكم وولي الأمر في سياسة أمور البلاد والعباد من أعظم الأعمال والقربات التي يصلون بها إلى رضا الله تعالى.وأضافت الدار، عبر فيديو موشن جرافيك، أن مساندة الحاكم وولى الأمر فى القيام بمهام عمله واجب شرعي وضرورة إنسانية، فبها يتحقق الاستقرار الاجتماعى الإنسانى، وبواسطتها تنضبط أمور الحياة وتحفظ العقائد وتقام شعائر الدين.