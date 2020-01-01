«الأمم المتحدة» تدعو لحل خلافات سد النهضة والتوصل إلى اتفاق

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرس، مصر والسودان وإثيوبيا إلى اغتنام الفرص المتبقية لحل خلافاتهم في ملف سد النهضة والتوصل إلى اتفاق متبادل للمنفعة.وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي افتراضي: "الأمين العام يتابع التطورات الجارية بشأن السد".وأضاف: "أعتقد أنه من المهم لقادة مصر وإثيوبيا والسودان، أن يستمروا في اغتنام الفرص المتبقية لحل خلافاتهم والتوصل إلى اتفاق متبادل المنفعة لجميع شعوبهم الذين يعتمدون على مياه النيل".وردا على سؤال بشأن أهمية عدم بدء إثيوبيا في ملء السد، قال المتحدث باسم جوتيرس: "أعتقد أننا نعلم أن هناك أمطارا غزيرة، وأعتقد أيضا أن هناك نقاشا يدور حول ما يجري بالضبط".