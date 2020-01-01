ألمانيا: العثور على عشرات المهاجرين داخل شاحنة يقودها تركي

أعلنت الشرطة الألمانية، الأربعاء، عن العثور على 31 مهاجرًا داخل شاحنة يقودها شخص تركيُّ الجنسية بالقرب من الحدود التشيكية.أوضحت الشرطة حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن الشاحنة تم العثور عليها على الطريق السريع "A17" بين الحدود ومدينة دريسدن الألمانية، مضيفة أن السائق التركي، 57 عامًا، اعتُقل بتهمة تهريب البشر إلى داخل البلاد.وأصيب خمسة من المهاجرين خلال رحلتهم داخل الشاحنة، وتتراوح أعمار جميع المهاجرين ما بين 18 و47 عامًا، من بينهم 24 شخصًا يحمل الجنسية التركية والباقون من سوريا، والعراق، وإيران.