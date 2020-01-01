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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلجيكا قد تستأنف الحجر الصحي بسبب تزايد إصابات كورونا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:58 م
ئيسة وزراء بلجيكا
ئيسة وزراء بلجيكا صوفي ويلمز
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أعلنت رئيسة وزراء بلجيكا، صوفي ويلمز، الأربعاء، أن السلطات قد تعلق وقف الحجر الصحي، وقد تقوم بتأجيل المرحلة التالية من تخفيف القيود الوبائية، المقررة في الأول من أغسطس المقبل.

وبررت ويلمز ذلك، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، بالزيادة الجديدة في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد مؤخرا.

وقالت رئيسة الوزراء: "أخذنا نسجل منذ بداية الشهر الجاري تزايد عدد المصابين بمرض كوفيد- 19 في البلاد. وهذه علامة غير جيدة بتاتا، لذلك نحن غير مستعدين حاليا لاتخاذ القرار بشأن الانتقال إلى المرحلة الخامسة من إلغاء الحجر الصحي، نحن نتابع عن كثب الوضع الذي سنقوم بمُناقشته خلال الاجتماع المقبل لمجلس الأمن الوطني الذي سيعقد يوم 23 يوليو".

ومنذ بدء الوباء، تم تسجيل 62872 حالة إصابة بالمرض في بلجيكا، توفي بسببه 9788 شخصا.

تجدر الإشارة إلى أن عدد سكان البلاد يبلغ 11.5 مليون شخص.

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