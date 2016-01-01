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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مياه الشرقية» تطلب 50 مهندسًا بنظام التعاقد

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:53 م
شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية،
دعاء جابر
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عن حاجتها لشغل وظائف بنظام التعاقد، لعدد 50 مهندسا.

وتتضمن الوظائف المتاحة، 10 مهندسين أول تخصص (كهرباء، ميكانيكا، مدني)، و40 مهندس ثالث تخصص (ميكانيكا، كهرباء قوى، ميكاتروديكس).

وذلك بشرط أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة، حاصل على بكالوريوس هندسة من إحدى الجامعات المصرية دفعة 2016 وما بعدها، ولديه خبرة لا تقل عن 14 سنة، ويفضل أن تكون في مجال الشرب والصرف الصحي مع تقديم ما يثبت ذلك، وأن يكون من أبناء محافظة الشرقية، ويتم إثبات ذلك من واقع بطاقة الرقم القومي الصادرة قبل الإعلان.

كما تشترط الشركة في المتقدم لتلك الوظيفة، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو معفى منها طبقا للقانون، أن يكون من الذكور طبقا لطبيعة العمل بالمحطات بالشركة، أن يجتاز الاختبار التحريري، أن يجتاز المقابلة الشخصية والتي ستعقد لمن يجتاز الاختبار التحريري فقط.

وسيتم الإعلان عن مواعيد الاختبارات التحريرية، والمقابلات الشخصية، على موقع الشركة، ولوحة الإعلانات بالشركة.

وتقدم الطلبات على النموذج المعد لذلك، ويتم الحصول عليه من قطاع الموارد البشرية بالمركز الرئيسي، والفرع التابع للمركز الإداري لمحل الإقامة، وذلك مقابل رسم قدره 100 جنيه.

ويتم ملء النموذج ومرفق به مستندات (صورة شهادة المؤهل الدراسي، صورة شهادة الميلاد، صورة بطاقة الرقم القومي، صورة شهادة القيد بنقابة المهندسين، صورة شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، صورة شهادة الخبرة، والبرينت التأميني الدال على الخبرة، الإيصال الدال على سداد رسم النموذج).

وتقدم الطلبات عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول لأجل غايته 15 يوما من تاريخ الإعلان على عنوان الشركة، بتقسيم المعلمين، خلف مديرية الإسكان، بالزقازيق، باسم رئيس قطاع الموارد البشرية.

وسيتم استبعاد الطلبات غير المستوفاة للمستندات المطلوبة، ولن يلتفت للطلبات الواردة قبل الإعلان، أو بعد الانتهاء مدته، والمسلمة بيد.
«مياه الشرقية» تطلب 50 مهندسًا بنظام التعاقد
«مياه الشرقية» تطلب 50 مهندسًا بنظام التعاقد
«مياه الشرقية» تطلب 50 مهندسًا بنظام التعاقد
«مياه الشرقية» تطلب 50 مهندسًا بنظام التعاقد

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