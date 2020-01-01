الرئيس السيسي يبحث هاتفيًا مع نظيره الفرنسى تطورات الوضع فى ليبيا









من جانبه؛ أشاد الرئيس الفرنسي، بالتحركات المصرية الدءوبة لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا، في إطار إعلان القاهرة كامتداد لمسار برلين لتسوية الأزمة الليبية. واستعرض الرئيس، الجهود المصرية المركزة لتسوية الأزمة الليبية على نحو يُفعل إرادة الشعب الليبي، ويحافظ على موارد بلاده ووحدة وسلامة أراضيها، وفِي ذات الوقت يصون الأمن القومي المصري بالعمق الجغرافي الغربي.من جانبه؛ أشاد الرئيس الفرنسي، بالتحركات المصرية الدءوبة لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا، في إطار إعلان القاهرة كامتداد لمسار برلين لتسوية الأزمة الليبية.



وتم التوافق بين الرئيسين على أهمية تقويض التدخلات الخارجية غير الشرعية في الأراضي الليبية، والتى تستخدم الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية لصالح أهدافها، وذلك علي حساب الاستقرار في ليبيا والأمن الإقليمي بأسره، كما تم التأكيد علي استمرار التنسيق المشترك في الفترة المقبلة بين البلدين لدعم جهود تسوية الأزمة.



أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تناول تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن تطورات الوضع في ليبيا.